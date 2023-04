'Gent is een betere scherprechter voor play-off 1 dan Club Brugge' - wat zeggen de cijfers?

Peter Vandenbempt kwam op maandag met een scherpe mening over KAA Gent en Club Brugge in de strijd om play-off 1. Maar had hij daarin gelijk?

De kloof tussen Genk (71), Union (69) en Antwerp (66) is vrij gering, maar Gent (55) en Club Brugge (55) volgen op grote achterstand. Zelfs na halvering van de punten lijken noch de Buffalo's, noch blauw-zwart nog in aanmerking te komen voor de titel. "Gent is veel meer dan Club Brugge een scherprechter in play-off 1", was Peter Vandenbempt duidelijk in zijn analyse bij Sporza. Als het van hem afhangt, dan kunnen de Buffalo's dus meer gaan aanrichten in play-off 1 dan Club Brugge. Op basis van de vorm van de laatste twee maanden valt daar iets voor te zeggen. Cijfers & vorm Maar ook de vorm van leider Genk is bijvoorbeeld niet al te denderend te noemen (9 op 24), dus daar mogen we niet alleen naar kijken. En als het aankomt op punten die gepakt werden in de onderlinge duels tussen de topclubs die play-off 1 zouden spelen, dan komt Club Brugge er ook beter vanaf. Club Brugge tegen de top-3: Tegen Thuis Uit KRC Genk 3-2 3-1 Union SG 1-1 2-2 Antwerp 2-2 0-0 KAA Gent tegen de top-3: Tegen Thuis Uit KRC Genk 2-3 1-0 Union SG 1-1 2-0 Antwerp 1-2 2-0 Als we dat optellen, dan pakte Club Brugge 7 op 18 tegen de top-3, terwijl KAA Gent het moet zien te rooien met 1 op 18. Dat de Buffalo's dus zomaar een betere scherprechter zouden zijn is op basis van die data niet meteen te ondersteunen. Maar vorm zegt zoals eerder gezegd dus ook wel wat.