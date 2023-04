Moment van de waarheid in Challenger Pro League, sterkhouder van SK Beveren heel erg duidelijk

Na de zege tegen Beerschot is RWDM de nieuwe leider in de Challenger Pro League. Zondag staan met RWDM en Beveren de nummers één en twee tegenover elkaar.

RWDM won met 4-0 van Beerschot, terwijl SK Beveren het met 4-1 dankzij een sterke tweede helft haalde van 4-1. Zondag spelen de twee ploegen die bovenaan de rangschikking van de Challenger Pro League staan tegen elkaar.

Voor Aleksandar Vukotic van SK Beveren wordt het de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière. “De winnaar van dat duel wordt kampioen. Het is de match van het jaar”, is hij meteen heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

Beveren kan niet anders dan voluit voor de overwinning te spelen. “We hebben al getoond dat we tegen hen kunnen winnen, ook al hebben ze thuis nog maar één keer verloren. Als we willen promoveren, moeten we winnen.”

Beveren staat momenteel één puntje achter op RWDM. “Het wordt extra moeilijk, maar we zijn er klaar voor. Ook wij hebben een heel goede ploeg. En we willen naar eerste klasse.”