René Vandereycken ergert zich nu al aan twee dingen van Union SG

Union SG speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen KAA Gent. De ploeg van Karel Geraerts krijgt veel sympathie, maar voor René Vandereycken zijn er toch twee punten van ergernis.

Karel Geraerts liet zich na de match tegen KAA Gent uit over de penalty die Union SG niet kreeg, maar KAA Gent wel voor een handsbal. “Ik volg Geraerts: ofwel moesten we twee strafschoppen krijgen, ofwel nul. Met de huidige regels is er te veel interpretatie mogelijk. De twijfel bij de scheidsrechters is daarom begrijpelijk, maar dat de VAR dit niet ziet, begrijp ik niet”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

De analist heeft echter minder begrip voor de manier waarop Union SG zijn wedstrijden speelt. Vaak wordt daarbij door scheidsrechters veel te veel toegestaan, waardoor de ploeg van Karel Geraerts er handig van profiteert.

“Union maakt veel kleine foutjes op het middenveld, vooral om de counter eruit te halen. Zolang de ref dat allemaal toelaat, vind ik het slim gedaan. Ze komen er vaak goedkoop mee weg, zonder gele kaart”, gaat Vandereycken verder.

Maar er is nog meer. “Ook het tijdrekken van Union valt al lang niet meer op, omdat de ref het toch niet bestraft. En je kan beter vroeg beginnen met tijd te winnen dan pas in de laatste tien minuten, want dan heeft het minder effect.”