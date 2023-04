Herlanceert Kompany volgend seizoen de carrière van zijn voormalige Belgische poulain? Het zou logisch zijn

Vincent Kompany is volgend seizoen sowieso manager in de Premier League. Als hij bij Burnley blijft, zal hij zijn team nog gevoelig moeten versterken. Slaat hij ineens twee vliegen in één slag en herlanceert hij de carrière van een voormalig poulain?

Het was immers Kompany die Sambi Lokonga bij Arsenal heeft aangeraden. Hij lanceerde hem helemaal bij Anderlecht en zag in hem een toekomstig patron bij de Rode Duivels en basisspeler bij één van de grootste clubs ter wereld. Voorlopig is het echter anders uitgedraaid. Lokonga kon geen basisstek veroveren bij Arsenal en werd ook niet opgeroepen voor de belangrijke matchen van de Rode Duivels. Intussen is hij uitgeleend aan Crystal Palace. Daar was hij aanvankelijk ook basisspeler, maar de laatste drie matchen kwam hij alweer niet meer in actie. Bij Arsenal heeft hij nog een contract tot 2026, maar de kans is groot dat The Gunners hem volgend seizoen weer uitlenen. In Engeland steken al geruchten de kop op dat Kompany als eerste in de rij zal staan om zijn voormalige poulain te halen. Het zou logisch zijn, maar toch maar afwachten.