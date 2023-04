Mannaert en Verhaeghe kunnen héél snel schakelen: 'Deila is plan A van Club Brugge, maar ook met deze coach (en het is niét Geraerts) zijn de gesprekken geopend'

Het strijdplan is uitgetekend. Vincent Mannaert heeft de lijnen uitgegooid in de zoektocht naar een nieuwe coach van Club Brugge. Het plan A is duidelijk, terwijl er meteen op plan B kan worden overgeschakeld.

Het blauw-zwarte management ontkent, maar Ronny Deila (en dus niet Karel Geraerts) is wel degelijk de absolute nummer één om Rik De Mil - het is inmiddels duidelijk dat de interim-coach niét zal aanblijven - op te volgen in het Jan Breydelstadion. Al beseft Vincent Mannaert dat het een zware dobber zal worden. De Noorse coach ambieert een verlengd verblijf in de Vurige Stede, maar dan moeten de bazen van Standard met garanties komen dat hij de middelen krijgt om volgend seizoen mee te strijden aan de top. Van jeugdcoach naar... Club Brugge? In dat opzicht ligt plan B ook al klaar. The Times bevestigt dat Club Brugge al heeft geïnformeerd naar Ole Gunnar Solksjaer. De voormalige coach van Manchester United is momenteel aan de slag als jeugdtrainer bij Kristiansund BK, maar wil zo snel mogelijk opnieuw aan de slag bij een topclub.