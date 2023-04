Pep Guardiola spreekt klare taal over vervanging van Kevin De Bruyne

Manchester City won dinsdagavond in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League met 3-0 van Bayern München.

Door de ruime overwinning staat Manchester City met één been in de halve finale van het kampioenenbal. Na de 1-0, rond het half uur, had City het nochtans niet gemakkelijk. In de 68ste minuut werd Kevin De Bruyne naar de kant gehaald. Het leek alsof hij uit voorzorg naar de kant moest, nadat hij even daarvoor zich leek geblesseerd te hebben.

Trainer Pep Guardiola kwam echter met een andere reden op de proppen, waarom Julian Alvarez onze landgenoot, die de vervanging duidelijk niet wist te smaken, op het veld kwam. Van een blessure was duidelijk geen sprake, aan het wegwerpgebaar van De Bruyne te zien. “Het was een tactische keuze. Julian voor Kevin”, zei Guardiola achteraf. “Op dat moment hadden we het moeilijk en konden we extra energie gebruiken. Ik ben hier om beslissingen te nemen en net dat is mijn grootste kwaliteit.”

Dat klopte inderdaad, want na een moeilijk begin van de tweede helft kon City nog tot 3-0 uitlopen. “Vanavond ben ik zeker tien jaar ouder geworden. Het was zo'n veeleisende wedstrijd, we zaten nooit in onze comfortzone. Dit is een schitterend resultaat, maar ik weet maar al te goed hoe het kan gaan in München”, voegde Guardiola er nog aan toe.

“Als je daar niet top bent, loop je makkelijk tegen twee à drie doelpunten aan. Alles is dus nog mogelijk. Ik weet dat, mijn spelers weten dat. Om teams als Bayern uit te schakelen, heb je twee goede wedstrijden nodig. Met eentje kom je er doorgaans niet."