Slecht en goed nieuws bij Gent voor topconfrontatie met West Ham

AA Gent neemt het morgen op tegen West Ham United. De Buffalo's zitten in de juiste flow om een kans te maken tegen de Engelsen, maar Hein Vanhaezebrouck moet toch weer puzzelen.

Na het vertrek van Michael Ngadeu is de spoeling achterin niet meer zo dik. Op de laatste training voor de wedstrijd ontbrak Jordan Torunarigha, die bijzonder onzeker is voor de confrontatie. AA Gent probeert hem wel nog klaar te stomen.

Gelukkig was er ook goed nieuws te melden op het defensieve front, want Kamil Piatkowski trainde wel weer mee. De Poolse verdediger was een dikke twee weken out met een kuitblessure, maar lijkt nu helemaal fit.

Ook Laurent Depoitre is klaar voor de partij, maar Hein Vanhaezebrouck zal wel de voorkeur geven aan zijn succesduo voorin: Cuypers-Orban.