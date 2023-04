Trainer in conflict met Ronaldo... Gevolg: ontslag

Cristiano Ronaldo is nog steeds een persoonlijkheid in een kleedkamer. Bij Al-Nassr heeft hij dan ook het grote deel van zijn ploegmaats achter zich staan. En de vestiaire had een conflict met hun trainer. Dus ja, die mag opstappen.

Volgens Marca wordt Rudi Garcia de komende uren ontslagen als coach van Al Nassr. Het gaat al langer niet goed tussen Ronaldo en zijn Franse coach, maar nu zou er ook een confrontatie tussen Garcia en zijn spelers geweest zijn in de kleedkamer. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de sportieve resultaten, die niet naar de zin van de eigenaars zijn. Die investeerden enorm om Ronaldo binnen te halen, maar de club staat pas tweede in het klassement. Rudi arriveerde afgelopen zomer bij Al Nassr als vervanging van Miguel Angel Russo.