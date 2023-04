Het N-woord was het niet, maar wat zei Vanzeir dan wel? Het verdict volgt snel!

Na de racistische uitlatingen van Dante Vanzeir staat hij op non-actief bij New York Red Bull. Zijn sanctie kan nog alle richtingen uitgaan al zou hij wel het n-woord niet gebruikt hebben.

De MLS heeft een officieel onderzoek ingesteld na de racistische uitlatingen van Dante Vanzeir tijdens de wedstrijd tegen San Jose Earthquakes. Vanzeir heeft niet alleen bij New York RB een contract, maar ook bij de MLS. Een contractbreuk is dus één van de mogelijke sancties.

New York RB verwacht dat het niet zo een vaart zal lopen want hij zou het n-woord niet hebben gezegd. Wat is er dan wel gezegd? Hier zullen we het onderzoek van de MLS moeten voor afwachten. Het zou kunnen dat zij de komende uren al met een uitspraak gaan komen.