Van Engels international naar ballonnen leegzuigen

Niet elke speler die voor een grote carrière staat is er uiteindelijk een grote carrière weggelegd. Soms door spijtige omstandigheden, maar soms ook door hun eigen schuld.

De 27-jarige Dele Alli staat in het oog van de storm in het Verenigd Koningrijk. De aanvallende middenvelder is betrapt op het gebruik van lachgas. Er circuleerde online een foto van hem omringd met een groot aantal grote flessen lachgas. “Dele verspilt al twee jaar lang zijn eigen tijd en dat van zijn makelaars”, vertelt Simon Jordan, Sportsmail columnist bij talkSPORT.

Dele Alli speelde dit seizoen op uitleenbasis bij Besiktas, maar omwille van zijn gedrag en blessures werd zijn contract door vroegtijdig beëindigd. Momenteel is hij herstellend van een blessure, maar zelfs nadien zal hij niet op teveel speelkansen moeten rekenen. Everton trainer Sean Dyche reageerde voor een eerste keer op de feiten: “Hij staat een tijdje aan de kant met een blessure. Sommige zaken die verschenen zijn, hij is 27, zoals de meeste voetballers weten ze welke dingen ze moeten doen en welke niet.”