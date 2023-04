Domenico Tedesco komt terug op keuze voor aanvoerder: "Of hij ontgoocheld was?"

Domenico Tedesco werkte vorige maand voor het eerst met de Rode Duivels. Zijn eerste opdracht was een nieuwe aanvoerder kiezen.

Nadat Eden Hazard na het WK in Qatar besliste om te stoppen met spelen voor de Rode Duivels en ook Roberto Martinez een punt achter de samenwerking zette, moest er heel veel gebeuren bij de nationale ploeg.

Domenico Tedesco kwam als opvolger van Martinez. Het was in de maand maart uitkijken naar zijn eerste selectie, maar ook wie hij tot kapitein zou benoemen. Uiteindelijk viel de keuze op Kevin De Bruyne, terwijl ook Romelu Lukaku een optie was.

Lukaku pakte het alvast sportief op. “Hij was niet teleurgesteld. We hebben veel aanvoerders, dat heb ik altijd gezegd”, vertelt de Duitser aan de Waalse openbare omroep RTBF. “Er kan er maar één de armband dragen, maar bijvoorbeeld Jan Vertonghen is heel belangrijk voor het team. Er is ook Romelu Lukaku en Thibaut Courtois.”

“Ik heb mijn beslissing uitgelegd. Romelu is heel belangrijk voor het team, hij is een leider en een topspeler, topspits met een goede mentaliteit. Hij is ruimdenkend en probeert altijd iedereen te helpen. Dat waardeer ik.”