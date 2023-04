Guardiola doet nog eens zijn zegje over boze Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne werd in de 68ste minuut vervangen door Julian Alvarez in het duel van de Champions League tussen Man City en Bayern München.

Dat zinde onze landgenoot duidelijk niet, want hij maakte een wegwerpgebaar naar trainer Pep Guardiola toen hij vervangen werd. Een tactische wissel, zo klonk het bij de trainer van de Citizens na de wedstrijd.

Op zijn persconferentie liet Guardiola zich opnieuw uit over het voorval. “Als ik met Kevin wil spreken, dan zal ik met hem spreken”, zei Guardiola. “Maar ik heb hem sindsdien nog niet gezien, dus dan gaat het niet. Het is ook niet de eerste keer dat zoiets voorvalt, hier of bij andere voetbalclubs, en het zal in de toekomst nog voorvallen.”

Guardiola toont begrip voor zijn reactie, maar er zijn ook spelers die helemaal niet op het veld gekomen zijn. “Daar denk ik bij het maken van een selectie nog het meeste aan: de gasten die niet zullen spelen. Iedereen wil spelen, zijn best doen en het team helpen. Ik snap dat, volledig.”

Guardiola besluit dat je City niet kan voorstellen zonder De Bruyne de voorbije zeven jaar. “Het is dus niets persoonlijks, ik wilde gewoon doen wat ik dacht dat het beste was om die match te winnen. Als het niet werkte, dan zag ik er slecht uit. Maar het werkte deze keer, dus...”