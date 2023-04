Trainer van Leicester heeft nieuws over blessure van Youri Tielemans

Sinds 25 februari speelde Youri Tielemans niet meer bij Leicester. Hij moest ook forfait geven voor de interlands met de Rode Duivels.

Zes competitiewedstrijden en een duel in de FA Cup gingen ondertussen aan de neus van Youri Tielemans voorbij. Er werd zes keer verloren en één keer gelijkgespeeld.

De club doet dan ook alles om Tielemans zo snel mogelijk terug te laten spelen. Trainer Dean Smith laat alvast weten dat Tielemans opnieuw een plaatsje in de wedstrijdselectie zal krijgen nadat hij deze week opnieuw meetrainde. Tegenstander dit weekend is Manchester City.

“Hij is selecteerbaar”, zei Smith. “Veel training heeft hij nog niet gehad, dus zullen we zien of hij kan starten, of er voor hem een rol als invaller zal zijn. Hij en Jonny Evans kunnen het team rust bijbrengen. Ze zorgen voor ervaring en kwaliteit, dus zullen zij nog belangrijk worden voor ons.”

Tielemans zit in de laatste maanden van zijn contract bij Leicester. Hij speelde er de voorbije vier seizoenen, maar kiest deze zomer zo goed als voor een andere club uit de Premier League. Vooral Arsenal wordt genoemd.