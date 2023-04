De enigste hoop voor KV Oostende: "Mathematisch kan het nog, maar je moet serieus blijven!"

Met nog twee wedstrijden op het programma moet KV Oostende zes op zes halen om de degradatie te ontwijken. Mathematisch kan het nog, maar het gaat moeilijk zijn. Zeker als de eigen spelers er niet meer in geloven.

Anton Tanghe is één van de spelers die geen blad voor de mond neemt. Hij weet wat er anders moet om nog het behoud te kunnen verzekeren: “Eerlijk: als we onze twee laatste matchen op die manier afwerken, halen we gewoon geen enkel punt meer”, zegt de verdediger. “Het was een schande. Ik begrijp het niet... (stilte) Nochtans was het geloof op voorhand zeker aanwezig in de kleedkamer. En we wisten ook dat de andere ploegen het slecht gedaan hadden, dus we konden een mooie zaak doen. En dan krijg je zo’n prestatie. Dat krijg je gewoon niet uitgelegd”, zegt hij tegenover Het Nieuwsblad.

Tanghe heeft duidelijk naar de vroegere Rode Duivels gekeken. De eeuwige slagzin voor de 'Gouden Generatie'. "Het klopt dat we mathematisch nog niet zeker zijn van de degradatie, maar we moeten ook serieus blijven. Laten we beginnen met nog twee keer proberen te winnen, want dat is wél verplicht. En dan zullen we zien wat de andere resultaten zijn en wat ons lot wordt”, sloot hij af.