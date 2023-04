De feiten worden steeds duidelijker: 'Dit zijn de twee incidenten in de kleedkamer waardoor Mannaert in nauwe schoentjes zit bij Club Brugge'

Vincent Mannaert is op de vingers getikt door Bart Verhaeghe en de Raad van Bestuur van Club Brugge. Drinken tijdens de kantooruren blijkt de boosdoener. En er zijn wél degelijk enkele incidenten geweest.

Het Laatste Nieuws benadrukt dat er de voorbije maanden twee incidenten zijn geweest. Het scenario was telkens hetzelfde: een dronken Vincent Mannaert - de algemeen manager van Club Brugge werd overigens al meermaals betrapt voor dronken rijden - maakt het te bond in de kleedkamer.

Een eerste incident viel voor na de 0-4-nederlaag van blauw-zwart tegen FC Porto. Mannaert ging in een dronken bui als een razende tekeer, terwijl Club Brugge voor het eerst in de geschiedenis al geplaatst was voor de lente-editie van de Champions League.

Meer zelfs: Verhaeghe moest zich daags nadien in het Belfius Basecamp te gaan excuseren voor de uitlatingen van Mannaert. De voorzitter sprak Mannaert al aan over het incident, maar het viel in dovemansoren.

Hoefkens greep eigenhandig in

Een tweede incident viel dan weer voor na de 4-2-nederlaag bij KV Oostende. Na de nieuwe tirade zette Carl Hoefkens de algemeen manager eigenhandig uit de kleedkamer. “Al wil ik benadrukken dat ik zelf de kleedkamer heb verlaten”, ontkent Mannaert die laatste aantijging.