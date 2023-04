Rondje op de Europese velden: De Bruyne en Haaland duwen Leicester-Belgen dieper in degradatiemoeras, Courtois én Hazard winnen in Cadiz

De Jupiler Pro League zit in de laatste rechte lijn richting play-offs. Ook de andere Europese competities naderen stilaan hun ontknoping. Een overzicht van de gespeelde wedstrijden.

Manchester City 3 - 1 Leicester City

Manchester City duwde Leicester City vanavond nog een beetje dieper in het degradatiemoeras. Erling Braut Haaland was goed voor twee doelpunten, terwijl Kevin De Bruyne een voetje in één van beide had. Bij de bezoekers stonden Youri Tielemans, Wout Faes en Timothy Castagne in de basis.

Tottenham Hotspur 2 - 3 AFC Bounemouth

Tottenham Hotspur deed vanavond in eigen huis een héél slechte zaak met het oog op de Champions League-plaatsen. Dango Ouattara zorgde diep in de blessuretijd voor de koude douche. Bournemouth lijkt dan weer definitief gered te zijn.

© photonews

PSG 3 -1 FC Lens

PSG had vanavond geen enkele moeite met RC Lens. Al moet het gezegd: de Noord-Fransen - nummer twee in de stand na de ongenaakbare Parijzenaren - speelden driekwart match met z'n tienen na een rode kaart voor Salid Abdul Samed. Loïs Openda stond negentig minuten op het veld.

Cadiz CF 0 - 2 Real Madrid

Real Madrid won vanavond op het veld van Cadiz CF. Thibaut Courtois stond uiteraard onder de lat, terwijl ook Eden Hazard nog eens (tien) minuten kreeg van Carlo Ancelotti. De Koninklijke volgt op tien punten én een match meer dan FC Barcelona.

Premier League

15/04/2023 13:30 Aston Villa - Newcastle United 3-0 15/04/2023 16:00 Chelsea - Brighton 1-2 15/04/2023 16:00 Everton - Fulham 1-3 15/04/2023 16:00 Southampton - Crystal Palace 0-2 15/04/2023 16:00 Wolverhampton - Brentford 2-0 15/04/2023 16:15 Tottenham - Bournemouth 2-3 15/04/2023 18:30 Manchester City - Leicester City 3-1

Bundesliga

15/04/2023 15:30 Bayern München - 1899 Hoffenheim 1-1 15/04/2023 15:30 RB Leipzig - FC Augsburg 3-2 15/04/2023 15:30 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 1-1 15/04/2023 15:30 VFB Stuttgart - Borussia Dortmund 3-3 15/04/2023 18:30 Eintracht Frankfurt - Bor. Mönchengladbach 1-1

Ligue 1

15/04/2023 17:00 Rennes - Reims 3-0 15/04/2023 21:00 PSG - RC Lens 3-1

Serie A

15/04/2023 15:00 Bologna - AC Milan 1-1 15/04/2023 18:00 Napoli - Hellas Verona 0-0 15/04/2023 20:45 Inter Milaan - Monza 0-1

La Liga

15/04/2023 14:00 Villarreal - Valladolid 1-2 15/04/2023 16:15 Athletic de Bilbao - Real Sociedad 2-0 15/04/2023 18:30 Real Betis - Espanyol Barcelona 3-1 15/04/2023 21:00 Cádiz CF - Real Madrid 0-2

Nederlandse Eredivisie