Analyse: Dit Antwerp moet nog een pak verbeteren als het wil meestrijden voor de titel

Antwerp duikt volgende week samen met RC Genk, Union en KAA Gent/Club Brugge (schrap wat niet past zondag 23/04) de Champions Play Offs in. En voor Antwerp is het doel duidelijk: kampioen worden.

Sterk begin

Antwerp begon het seizoen sterk met een ongekende reeks van 27/27. Een reeks die niet kon blijven duren en op het veld van KV Kortrijk een halt werd toegeroepen. Wat daarna volgde was een lastige reeks van wedstrijden tot aan het WK ongeveer. Daarna herpakte de Great Old zich.

En hoe, in de competitie werd in 2023 maar twee keer verloren: in Union en onverdiend thuis tegen Charleroi. In die periode brachten ze ook zeer goed voetbal op de mat, werd Stengs naar het middenveld getrokken en ontbolsterde Vermeeren op het middenveld.

Scoren is moeilijk

Ook de voorbije weken is het alleen maar goed op Antwerp met 15/18 (die verdomde Zebra's toch), althans zo lijkt het op papier. In Zulte Waregem moest Antwerp beroep doen op een tweeklapper van Alderweireld in het slot. Thuis tegen Cercle Brugge moest de kapitein zijn kunstje nog eens herhalen in de 85e minuut en ook tegen een Kortrijk dat niets te winnen of te verliezen had werd slechts met een marge van één doelpunt gewonnen.

Kansen creëren lukt wel voor Antwerp, maar ze afmaken blijkt o zo moeilijk te zijn. Toen Onuachu in januari vertrok bij Genk, dachten we allemaal dat Janssen hem in een mum van tijd zou inhalen. Ondertussen heeft de Nederlander hem wel bijgebeend maar met twee doelpunten sinds midden januari is hij ook al ingehaald door Cuypers, Bruno én Ueda.

Achterin staat het gelukkig wel als een huis met 18 clean sheets. Het enige probleem is dat de ploegen in de Champions Play Offs binnenkort de goal wel weten staan. Genk scoorde 3x in de onderlinge confrontaties, Union 4x. Antwerp won én verloor een keertje van beide titelkandidaten.

Bij AZ vroegen ze zich tot vandaag af hoe te scoren tegen Anderlecht dat al 540 minuten geen tegendoelpunt meer had gekregen. Racing Genk demonstreerde hoe door er 5 te maken. De verdediging van Antwerp mag er dan wel staan, als spelers als Boniface, Teuma, Paintsil of Trésor er zin in hebben, kan Butez wel eens een heel lastige namiddag beleven.

Tot aan het gaatje

En als je telkens zo tot aan het gaate moet tegen Zulte Waregem, Cercle Brugge en KV Kortrijk, kan het weleens zijn dat je tekort komt wanneer de prijzen worden utigedeeld in de play offs. En misschien wordt dit seizoen net het opstapje naar volgend seizoen, wanneer de titel een must zou moeten zijn.

Antwerp had de stap richting topclub al gemaakt, dit jaar hebben ze hun naam gevestigd als stabiele topclub. Een groter compliment bestaat amper voor het werk van Van Bommel, Overmars & Co. Maar of Paul Gheysens daarmee kan leven zonder dat de titel gepakt wordt...