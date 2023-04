Dubbele tegenvaller voor Club Brugge op komst, goed nieuws voor KAA Gent en Standard

Club Brugge hoopt zondag een plekje in de top vier af te dwingen, maar analist Philippe Albert ziet het allemaal niet goed komen voor blauwzwart.

Het wordt een spannende slotspeeldag in de Jupiler Pro League. Op alle fronten moet nog iets beslist worden: wie pakt het laatste ticket voor de Champions’ Play-Offs en de Europe Play-Offs en wie is de laatste ploeg die moet degraderen?

Analist Philippe Albert is alvast duidelijk over de top vier. “Voor de Champions Play-Offs denk ik dat Gent Oostende zal verslaan en vierde wordt”, is Albert heel erg duidelijk in de Waalse krant La Capitale.

Voor Albert is het niet zondag dat Club Brugge de top vier zal missen, maar loopt het al sinds januari achter de feiten aan. Ook Standard heeft nog een waterkansje op de top vier, maar het ziet er naar uit dat Club en de Rouches voor een Europees ticket zullen strijden.

“Standard zal de favoriet zijn in de Europa Play-Offs, gezien wat ze de laatste weken hebben laten zien”, is Albert duidelijk. “Misschien nog wel meer dan Club Brugge. In ieder geval hebben ze in de reguliere competitie bewezen dat ze niet bang hoeven te zijn voor blauwzwart.”