Ruud Vormer doet zijn toekomstplannen uit de doeken

Ruud Vormer schitterde afgelopen weekend in het duel van Zulte Waregem tegen Eupen. Een goal en drie assists waren zijn fantastische bijdrage.

Zulte Waregem pakte een belangrijke overwinning op bezoek bij KAS Eupen, maar is daarmee nog lang niet gered. Het moet zelf winnen van Cercle Brugge en rekenen op de hulp van Club Brugge tegen KAS Eupen.

De ex-speler van blauwzwart staat er duidelijk na zijn sleutelbeenbreuk weer. Het is dan ook jammer dat Essevee hem een tijdje moest missen en wellicht al hoger had gestaan met de Nederlander er de hele tijd bij.

“Je kan dat moeilijk van jezelf zeggen, maar ik denk wel dat we meer punten hadden gepakt, ja, zei hij zelfbewust. Zeker weten zullen we dat nooit doen, maar het is goed dat we ons lot nu min of meer weer in eigen handen hebben”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vormer rekent op de overwinning en die van Club Brugge, zodat hij zijn toekomst volgend weekend al kan vastleggen. “Ook al is Cercle een straf team, we moeten hen over de knie leggen. Want ik zou dolgraag nog twee jaar met dit Zulte Waregem doorgaan”, besluit hij.