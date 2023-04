Dat belooft niet veel goeds: Union kreeg voor donderdag veelbesproken en beruchte scheidsrechter toegewezen

Union SG krijgt donderdag Bayer Leverkusen op bezoek in het Lotto Park. De Brusselaars willen de 1-1 uit de heenmatch verzilveren. Maar ze zullen wel op hun tellen moeten letten, want de aangewezen scheidsrechter is niet bepaald onbesproken.

Antonio Mateu Lahoz is aangewezen om de match in goede banen te leiden. Mogelijk gaat er een belletje bij u rinkelen als u de naam van de Spaanse scheidsrechter hoort. Lahoz is immers een notoir kaartentrekker, die vooral tijdens en na het WK het te bont maakte. De 45-jarige ref trok tijdens Nederland-Argentinië maar liefst 18 keer geel. Een paar weken later liet hij opnieuw van zich spreken toen hij Barcelona-Espanyol moest fluiten. In die wedstrijd ging zijn hand met geel ook 16 keer omhoog. Lahoz stopt ermee na dit seizoen, waarschijnlijk omwille van de vele kritiek. Teuma en co houden maar best hun handen en voeten thuis. Het zou misschien ook aangeraden zijn om niet te veel te roepen.