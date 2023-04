Wat met Lior Refaelov bij Anderlecht? Spelverdeler weet waar hij aan toe is

Lior Refaelov zijn contract bij Anderlecht loopt af na dit seizoen. De Israëlische spelverdeler is echter niet van plan om te stoppen en wil doorgaan. Maar zal dat bij Anderlecht zijn?

Refaelov wordt volgende week 37 en wil nog drie seizoenen voetballen. Onder Brian Riemer speelde hij nog niet zijn beste matchen, maar hij is wel belangrijk in de kleedkamer en startte toch in 27 matchen dit seizoen.

Anderlecht zat met hem rond tafel en volgens Het Nieuwsblad weet hij nu waar hij aan toe is. Hij zal kunnen blijven, maar zal financieel stevig moeten inleveren om nog een nieuw contract te krijgen.

De bedoeling is dat hij zich nu focust op de wedstrijden tegen AZ en KV Mechelen en daarna zijn beslissing bekend maakt.