Georges Leekens formeel over speler Anderlecht: "300 kilometer per uur"

Bij RSC Anderlecht is Islam Slimani misschien wel dé verrassing van de voorbije maanden. De spits valt op met doelpunten, ervaring én werkkracht.

Islam Slimani kwam op Transfer Deadline Day afgelopen winter naar RSC Anderlecht en was toen het zevende of elfde plan van paars-wit.

Ondertussen heeft de ervaren spits wel al meer dan zijn waarde laten zien voor de hoofdstedelingen, zoveel is duidelijk.

© photonews

De 34-jarige Algerijn bracht heel wat ervaring mee naar het Lotto Park en ook zijn statistieken mogen er ondertussen zijn.

Met acht goals en een assist in veertien wedstrijden over alle competities heen heeft hij Anderlecht in de buurt van play-off 2 gebracht én op een zucht van de halve finales van de Conference League.

300 kilometer per uur

"Er staat geen begrenzer op hem", klinkt het ook bij ex-bondscoach van Algerije Georges Leekens in Het Laatste Nieuws.

"Hij speelt altijd aan 300 kilometer per uur. Het is zeker geen luierik, hij heeft zeker geen gebrek aan inzet. Dat kan je hem nooit verwijten."