Kassa kassa: 'Geïnteresseerde clubs voor sterkhouder KRC Genk niet op één hand te tellen'

Bij KRC Genk staat er deze zomer mogelijk veel te gebeuren op de transfermarkt. En de grote kanonnen gaan zich mengen in de debatten.

Zo is er het verhaal van Mike Trésor, die aan een fabelachtig seizoen bezig is in de Jupiler Pro League bij Genk.

Met acht doelpunten en twintig assists heeft hij een voet in ongeveer een derde van de Genkse doelpunten: straf.

© photonews

Zijn marktwaarde wordt ondertussen op 13 miljoen euro geschat volgens Transfermarkt. En dus zal er boter bij de vis moeten.

Temeer Trésor pas sinds 2021 overkwam vanuit Nederland naar Genk en vastgelegd werd tot juni 2025. Hij moet dus niet per se nu al weg om te kunnen cashen.

Veel interesse

De 23-jarige Lembekenaar staat in de belangstelling van heel wat clubs, die hem allen al even op de radar staan hebben.

Nederlandse topclubs worden genoemd - zij kennen hem al van zijn periode bij NEC en Willem II. Maar ook Brighton, Aston Villa en Newcastle azen volgens ESPN op Trésor. En er is natuurlijk ook nog het Burnley van Vincent Kompany, die Trésor - met een verleden bij Anderlecht - kan proberen paaien.