Kompany is niet de enige Belg op lijst van Tottenham: 'Ook deze landgenoot kan absolute droom waarmaken en coach worden van Londense topclub'

Vincent Kompany wordt bij Tottenham Hotspur genoemd als nieuwe coach voor volgend seizoen. Maar de Engelse topclub heeft nog een andere landgenoot in gedachten.

Volgens Sky Italia is ook Will Still in de running om de nieuwe coach van Tottenham Hotspur te worden. Het Italiaanse medium weet dat de Belgische coach in Zwitserland rond de tafel zat met Fabio Paratici.

Voor alle duidelijkheid: het ging om een eerste contact. De sportief directeur van The Spurs is gecharmeerd door de prestaties van Still bij Stade Reims. Het zou alleszins héél straf zijn mocht onze landgenoot ook effectief naar Londen verhuizen.