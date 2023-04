Tuchel was bij Bayern München van één iemand zeer ontevreden: "1 op 10"

Bayern München speelde in de terugmatch van de kwartfinale in de Champions League 1-1 gelijk tegen Manchester City.

Kersvers trainer Thomas Tuchel zag zijn ploeg een sterke wedstrijd spelen tegen Manchester City in de Champions League. Hij vond achteraf dat zijn ploeg getoond heeft dat ze het hoogste niveau waard zijn en dat tegen de beste ploeg van Europa zoals hij Man City beschreef.

Maar Tuchel was over één iemand ook niet te spreken. Tijdens de match al ging hij geregeld in de clinch met scheidsrechter Turpin, waardoor hij uiteindelijk ook in de tribune belandde en na afloop van de partij kon de Duitser het niet laten om zijn ongenoegen duidelijk te laten blijken.

“Ik zou hem een score van 1 op 10 geven”, liet Tuchel meteen horen. “Hij floot echt alles en nauwelijks in ons voordeel. Ik zag zelfs niet eens een penaltyfout op Haaland. Dat is toch ongelooflijk op dit niveau…”