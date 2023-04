'Union krijgt vanuit Brighton goed nieuws te horen over sterkhouder'

Union SG beleeft opnieuw een knap seizoen in de Jupiler Pro League. Het kon daarbij ook weer rekenen op hulp uit Brighton.

Zo huurt Union SG Simon Adingra van zusterclub Brighton. Hij werd dit seizoen één van de smaakmakers bij de nummer twee uit de Jupiler Pro League.

De Ivoriaan is goed voor twaalf doelpunten dit seizoen en ook in de Europa League liet hij zich geregeld al eens zien. Met als gevolg dat er best wel wat interesse is voor de speler.

Volgens de Turkse transferspecialist Ekrem Konur is Brighton echter nog niet van plan om Adingra te verkopen. Dat zou wel eens heel goed nieuws kunnen zijn voor Union.

Dat betekent wellicht dat Union SG hem ook volgend seizoen kan huren van Brighton, al is er ook altijd de mogelijkheid dat hij bij Brighton zelf in de Premier League aan de slag kan.

Of het zover zal komen is maar zeer de vraag. Een nieuwe uitleenbeurt aan Union SG lijkt veel meer tot de mogelijkheden te behoren.