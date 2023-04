Voormalige Braziliaanse vedette blijft in de cel

Op 20 januari werd hij opgepakt en het lijkt erop dat hij nog wel even in de cel zal blijven zitten. Al willen zijn advocaten er alles aandoen om hem snel op vrije voeten te krijgen.

Al drie maanden zit Dani Alves in de cel. Dit in Brians op ongeveer een 40 km van Barcelona. De voormalige superster van FC Barcelona zou een vrouw hebben verkracht in een discotheek. Zijn advocaten hebben een nieuw verzoek tot vrijlating op borgtocht ingediend.

Dit omwille van nieuwe verklaringen die de voormalige verdediger aflegde. Hieruit zou blijken (en bewijs zijn) dat het om betrekkingen ging met wederzijdse toestemming. Toen hij werd opgepakt besloot zijn Mexicaanse club Pumas om het contract van Alves met onmiddellijke ingang te verbreken.