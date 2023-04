Wesley Sonck blikt terug op zware periode met Johan Boskamp: "Was de enige trainer die dat ooit zei"

Johan Boskamp is vooral bekend als analist voor allerlei kranten en televisieprogramma's, maar hij had ook een mooie carrière als trainer.

Wesley Sonck kreeg in februari 2000 Johan Boskamp als trainer bij KRC Genk. De club won toen de beker, maar het jaar erna liep het veel minder.

“Ik heb maar één trainer gehad die ooit zei tegenover de spelersgroep ‘Beslissen jullie nu maar zelf of jullie nog door willen met mij of niet’”, vertelt Sonck in Extra Time. “Ik geef jullie zoveel tijd als jullie willen en als ik terugkom wil ik een antwoord.”

Het werd uiteindelijk geen ontslag voor Boskamp, maar er waren andere factoren die op dat moment bepaalden hoe Boskamp zich voelde. “Nu mag ik dat zeggen. Wij voelden allemaal dat het niet klikte, maar we durfden het niet zeggen. Boskamp was toen zichzelf niet door de problemen met zijn vrouw.”

Jenny Boskamp streed op dat moment tegen borstkanker. Uiteindelijk koos ze ervoor om euthanasie te plegen, iets wat uiteraard ook zijn invloed had op hoe Boskamp functioneerde als mens en trainer op dat moment.