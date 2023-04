🎥 Sfeervolle avond als waardig sluitstuk van een fenomenale campagne: zo zwaait Union Europa uit

De campagne van Union in Europa is zo fenomenaal geweest dat er met fierheid op teruggeblikt mag worden. Dat hadden de fans ook door, zij zetten ook na de nederlaag tegen Leverkusen de handen stevig op mekaar. Met een sfeervolle avond zwaaide Union Europa uit.

Aan die sfeervolle avond hebben ook de bezoekers uit Leverkusen hun steentje bijgedragen. Voor Duitsers mogen tifo's niet ontbreken bij Europese verplaatsingen, hebben we tijdens deze Europa League mogen merken. Ook de Bayer Leverkusen-fans hadden er eentje voorzien bij de veldbetreding van de spelers.

Met ook nog een spandoek met als boodschap: 'Wij voor jullie, jullie voor ons'. De ambiance zat er toen al goed in, met de geel-blauwe aanhang die ook zeker niet moest onderdoen. In elk geval was die boodschap bij de spelers van de Duitse nummer 6 wel binnengekomen: zij deden op het veld wat van hen verwacht werd.

Maar winst of verlies, bij Union blijft de steun van de fans gegarandeerd. Dat bleek ook na het laatste fluitsignaal wanneer de uitschakeling een feit was. De Unionisten trakteerden hun helden op stevig applaus en stuurden hen met hun welbekende supportersliederen en een hart onder de riem naar de kleedkamers.