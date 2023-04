Sven Kums vond één iets bijzonder jammer aan match op West Ham

KAA Gent is er donderdagavond niet in geslaagd om in de Conference League te stunten op bezoek bij West Ham United.

Sven Kums kan leven met de uitschakeling van KAA Gent in de kwartfinale van de Conference League. Zeker op basis van de tweede helft, waarin West Ham veel scherper voor de dag kwam dan voor de rust.

Al hadden de Buffalo’s het in de eerste helft wat kunnen forceren, maar het is bijzonder jammer dat het toen niet lukte om door te duwen, zo oordeelt Kums.

“Ik denk dat er de eerste helft wel meer in zat. We missen een grote kans, komen toch op voorsprong en dan is het jammer dat je die niet kan houden tot aan de rust”, zegt Kums met wat ontgoocheling in zijn stem bij Sporza.

Het doelpunt voor de rust van West Ham gaf hen duidelijk een stevige boost. “Ik had wel het gevoel dat er iets inzat, maar we maakten volgens mij te veel schoonheidsfoutjes en waren ook te onrustig. De tweede helft had beter gekund.”