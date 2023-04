'Yannick Carrasco krijgt bijzonder nieuws te horen over zijn toptransfer'

Yannick Carrasco speelt momenteel bij Atletico Madrid, maar de kans is groot dat hij deze zomer andere oorden opzoekt.

Het contract van Rode Duivel Yannick Carrasco loopt volgende zomer af. Het ideale moment dus om tijdens de volgende mercato een transfer te maken.

Die deal leek zelfs eerder dit jaar al helemaal rond. FC Barcelona kon hem overnemen voor 20 miljoen euro. Dat werd zo afgesproken tussen beide ploegen, toen de transfer van Memphis Depay afgehandeld werd.

Atletico Madrid slaagt er immers maar niet in om een nieuw contractvoorstel te doen waarin Carrasco zich kan vinden. Volgens Fichajes is er nu echter slecht nieuws voor onze landgenoot.

FC Barcelona zou de deal met Atletico Madrid over Carrasco nu toch niet meer laten doorgaan. Er zouden andere, goedkopere oplossingen op tafel liggen bij de Catalanen.

Daardoor is het uitkijken of Carrasco een andere transfer maakt, of zijn contract zal uitdoen en in de zomer van 2024 transfervrij zal vertrekken bij Atletico.