Degradant Seraing toont zich nog strijdvaardig en houdt Westerlo van de drie punten

Seraing en Westerlo hebben de 34ste speeldag geopend met een 1-1 gelijkspel. Seraing speelde zijn allerlaatste match in de Jupiler Pro League en degradeert.

Seraing degradeerde vorige week al, Westerlo was al zeker van de top acht. Er stond dus nog weinig op het spel, behalve anderhalf punt voor Westerlo met het oog op de Europe Play-offs.

Seraing wou in eigen huis nog in schoonheid afscheid nemen van de Jupiler Pro League en begon ook het beste aan de wedstrijd. Na vijf minuten kreeg Seraing een penalty na handsspel van Perdichizzi in de zestien.

De VAR-interventie duurde weer lang, maar Marius mocht zich dan toch achter de bal zetten. Hij twijfelde niet en zette Seraing op voorsprong. Na 20 minuten zette Guillaume Seraing zelfs op 2-0, maar na opnieuw tussenkomst van de VAR werd de goal afgekeurd.

Slappe tweede helft

Westerlo werd wakker geschud en Vetokele kopte de 1-1 na iets meer dan een halfuur binnen. Dat was ook de ruststand. In de tweede helft zakte het niveau toch stevig en kansen waren er niet meer echt te noteren.

Seraing kreeg 10 minuten voor tijd nog de beste kans. Marius kopte een voorzet op de lat, Bunchukov miste de rebound onbegrijpelijk. Veel meer gebeurde er niet meer en de 1-1 was dan ook een logische eindstand.

Westerlo wordt zo zeker zevende in klassement met 51 punten. Seraing eindigt als allerlaatste met 20 punten. Het won slechts 5 keer en zakt naar de Challenger Pro League.