Een nieuwe kans? 'Deze club wil uitpakken met transfer van Eden Hazard'

Eden Hazard zat de laatste maanden meer op de bank dan dat hij mocht spelen bij Real Madrid. Toch zou er vanuit Engeland interesse zijn om Hazard nog een kans te geven.

Eden Hazard ging in juli 2019 voor zo'n 115 miljoen euro van Chelsea naar Real Madrid en had op dat moment een marktwaarde van zo'n 150 miljoen euro. Vier jaar later is die marktwaarde van Hazard amper nog 5 miljoen euro.

In totaal speelde Hazard dit seizoen nog maar 9 matchen en 332 minuten voor Real Madrid. In de laatste drie competitiematchen mocht Hazard wel twee keer invallen, tegen Valladolid gaf hij zelfs een assist.

Newcastle United

Maar echt op een basisplaats of veel speelminuten moet Hazard in laatste contractjaar wellicht niet meer rekenen bij Real Madrid. Het Engelse Newcastle United wil volgens Fichajes een inspanning doen om Hazard weer naar Engeland te halen.

Newcastle werd overgenomen door Saoedische eigenaars en die willen uitpakken met een mooie naam als transfer. Dat zou dan Eden Hazard moeten worden, die in maart wel aangaf zijn te contract te willen uitdoen bij Real.