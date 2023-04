Franky Van der Elst houdt zijn hart vast voor zondag als het fout loopt in Anderlecht en kent gebeten hond

Het wordt een moeilijk laatste weekend voor RSC Anderlecht. Het moet zelf winnen en hopen dat Charleroi en Cercle Brugge dat niet doen.

"Na vorig seizoen met een derde plaats en de bekerfinale is dit een zware ontgoocheling", aldus Franky Van der Elst over het seizoen van Anderlecht in Het Nieuwsblad.

Een aantal spelers zakten schaamtelijk door het ijs: "Dat Murillo af en toe een slaapkop is, wisten we al, maar nu was hij gewoon vanaf minuut één niet wakker."

© photonews

En er waren er nog meer die niet goed waren tegen AZ: "N’Diaye was weer ondermaats. Diawara speelde weer zoals begin dit seizoen."

Zondag wacht een duel tegen KV Mechelen, dat ook al niet makkelijk is om te winnen voor het huidige KV Mechelen.

Vandenhaute

En dus houdt Van der Elst zijn hart vast: "Neen, maar waar ik net aan dacht: hoe gaat het publiek zondag reageren?"

"Als het misloopt, zal er niet richting Fredberg of Riemer worden gekeken, maar is het weer Wouter Vandenhaute die in de storm terechtkomt. Hopelijk voor hem houdt de harde kern zich koest, maar met de teleurstelling van de Europese uitschakeling erbovenop kan het weer vervelend worden voor hem.”