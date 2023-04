Ongeziene primeur voor Zulte Waregem in ultiem duel, Vossen en Vormer spreken klare taal

Alles op alles. Alles of niets. Zondag rond 20.20 uur breekt er mogelijk een volksfeest los in Waregem of zitten duizenden fans in zak en as.

Jelle Vossen was na de 1-5 zege in Eupen duidelijk. Hij deed een oproep naar de supporters om er een gekkenhuis van te maken tegen Cercle Brugge op de slotspeeldag.

Het eerste deel van de 'challenge' is alvast geslaagd, want voor het allereerst zal de Elindus Arena aan de Gaverbeek uitverkocht zijn.

Het uitvak zit bovendien ook vol met enthousiaste Cerclesupporters, dus wat dat betreft mogen we al rekenen op een vette primeur.

Het tweede deel van de challenge zal voor tijdens de match zelf zijn. De supporters kunnen vooraf al terecht aan de Vijvers voor een fandorp, daarna moeten ze de vocale steun geven die Essevee misschien over de streep kan trekken.

© photonews

De spelers? Die geloven erin. “Tegen KAS Eupen lieten we zien dat we meer kwaliteit hebben dan hen. Ze zijn zeker niet slecht, maar wij waren de betere ploeg. Dus moeten we er in blijven geloven dat we ons gaan redden", klonk het bij Zinho Gano.

Jelle Vossen ziet er een ultieme strijd in: "We hebben bijna het hele seizoen op degradatieplaatsen gestaan en continu in de laatste drie. Dan zou het een geweldige apotheose zijn om op de laatste speeldag ons te redden.”

1 scenario: afmaken

En Ruud Vormer? Die is net op tijd terug fit. "Of we hoger hadden gestaan zonder mijn sleutelbeenbreuk. Het is lastig om dat over jezelf te zeggen, maar mogelijk wel."

"Het is nu gewoon aan ons om het af te maken. We moeten winnen van Cercle Brugge en mijn vrienden van bij Club Brugge zullen dat wel doen tegen Eupen. Ik wil hier blijven, dus het is van moeten." Een gevoel dat ook leeft bij de coach: "Er is maar één ideaal scenario voor zondag: winnen."