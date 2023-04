Wouter Vrancken onthult: "Kreeg deze week telefoontje van hem, typisch"

KRC Genk trekt voor zijn laatste speeldag van het seizoen naar Charleroi. Een belangrijk duel om de leidersplaats te behouden voor de start van de play-offs.

Genk stond het hele seizoen aan de leiding in het klassement, maar verloor de laatste weken wel wat van zijn pluimen.

"Het zou jammer zijn als we niet als eerste het seizoen kunnen afsluiten. Onze eerste ambitie was de top-4, nu is dat de titel", aldus Vrancken op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Charleroi.

© photonews

De coach van Genk beseft dat Charleroi veel kwaliteit in huis heeft met spelers als Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Hosseinzadeh, Koffi en Nkuba.

En dus verwacht hij een moeilijke wedstrijd in Het Zwarte Land, al is het ook meteen een goede voorbereiding op de play-offs.

Telefoontje

Vrancken liet in Het Belang van Limburg ook nog optekenen dat hij deze week telefoon kreeg van ... Paul Onuachu: "We hebben niet gesproken over zijn situatie."

"Het is jammer dat we hem kwijtspeelden, maar hij is geen taboe-onderwerp hier in Genk zoals sommigen misschien denken. Het telefoontje? Dat was helemaal in zijn stijl."