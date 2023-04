Eerste goal sinds september, maar toch kondigt aanvaller vertrek aan bij Westerlo: "Dat is duidelijk"

Westerlo neemt na dit seizoen afscheid van Igor Vetokele. De aanvaller scoorde voor het eerste sinds september nog eens tegen Seraing, mogelijk zijn laatste voor Westerlo.

Westerlo kwam tegen Seraing 1-0 achter, maar Igor Vetokele kon iets na het halfuur gelijk maken. Zijn eerste goal sinds september voor Westerlo. Maar volgend seizoen speelt Vetokele er niet meer.

De 31-jarige aanvaller zijn contract loopt af bij Westerlo, maar krijgt geen uitnodiging van de club om dat nog te verlengen.

"Voor mij stopt het hier, dat is duidelijk. Er zijn een aantal opties voor volgend seizoen, maar ik heb nog geen beslissing genomen. De komende weken wil ik de verschillende mogelijkheden verder filteren", zegt Vetokele bij Gazet van Antwerpen.

Vetokele kwam in 2019 gratis over van het Engelse Charlton en speelde in het verleden ook voor STVV, Zulte Waregem, FC Kopenhagen, Cercle Brugge en KAA Gent. Een vertrek naar het buitenland sluit Vetokele niet uit, volgens hem is het zijn laatste kans.