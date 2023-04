"Alles wat ik niet wou zien": Karel Geraerts scherp, maar één iets maakt hem heel blij

Union SG won op de slotspeeldag met 2-4 van KV Kortrijk, maar het moest wel een achterstand ophalen.

Union SG won op Kortrijk, maar vlot ging het alvast niet. Door het gelijkspel is de ploeg van Karel Geraerts wel co-leider met KRC Genk, maar op basis van het doelpuntensaldo neemt Union SG de tweede plaats in.

De eerste helft was alvast niet wat Geraerts ervan verwacht had. Na de openingsgoal stopte Union SG plots met voetballen. “De spelers wezen elkaar met de vinger en dat is alles wat ik niet wou zien in mijn team”, verklaarde Geraerts na de wedstrijd.

Bij de rust kon Geraerts zijn volledige ploeg vervangen, maar hij wachtte toch nog even om meteen vier wissels te brengen. En die rendeerden, waardoor Union SG uiteindelijk nog een ruime overwinning wist te boeken.

Over één ding was Geraerts na de match heel erg tevreden. Dat Club Brugge alsnog play-off 1 haalt. “Club Brugge is het gewend om play-off 1 te spelen. Zij gaan zeker meer willen doen dan alleen aanwezig zijn. Club zit in de winning mood. Ik ben heel blij dat ze erbij zitten.”

Gewoon blij voor zijn ex-ploeg Club Brugge? Of ook blij dat zijn potentiële nieuwe werkgever voor volgend seizoen zo zeker is van Europees voetbal?