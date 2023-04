Dante Vanzeir laat weten welk woord hem fataal werd in MLS

Dante Vanzeir kwam in de Verenigde Staten in opspraak voor een racistische uitspraak. Nu is ook geweten wat hij gezegd heeft.

Zes weken schorsing en een boete van 10.000 euro. Dat verdict kreeg Dante Vanzeir te horen na een racistisch incident in de MLS. Alleen was niet geweten wat er precies gebeurd is. Ook toen de straf viel liet de MLS niets weten, terwijl ze dat anders wel doen.

Officieel lieten ze de communicatie over aan de club, maar dat hadden ze tot nu toe nog altijd niet gedaan. Ondertussen is wel duidelijk geworden wat Vanzeir precies gezegd heeft. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in Sportweekend.

“Het n-woord heb ik niet gebruikt”, klinkt het bij onze landgenoot. “Ik zal jullie eens meenemen naar het incident. De fout gebeurt, de scheids fluit en ik ben aan het discussiëren met hem. Als de discussie tussen ons gedaan is, richt hij zich op spelers die op de grond liggen.”

“Op dat moment ben ik nog wat aan het mompelen tegen mezelf over hem. Dan zei ik het woord ‘monkey’. Maar in de zin van ‘what a monkey’, wat een clown, wat een dommerik op dat moment. Omdat ik vind dat hij op dat moment de verkeerde beslissing neemt.”

Vanzeir had geen idee dat het woord zo aanvallend zou zijn, zo gaat hij verder. Dat is volgens hem ook te zien aan zijn reactie op het veld. “Ik werd direct benaderd door een aantal jongens op het veld omdat zij het gevoel hadden dat ik het tegen één van hen uitgesproken had. Maar dat was totaal niet het geval.”