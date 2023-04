Verrassende wending over de toekomst van Romelu Lukaku: 'Ex-coach wil Big Rom als versterking'

Romelu Lukaku speelt momenteel bij het Italiaanse Inter Milan. De spits mag er naar alle waarschijnlijkheid weer vertrekken en zal zo het volgende seizoen beginnen aan de voorbereiding bij zijn moederclub Chelsea FC.

De Belgische aanvaller speelde vorig weekend heel de wedstrijd mee in de 3-0-overwinning van Inter tegen Empoli. De spits was goed voor 2 doelpunten en 1 assist en bekroonde zichzelf tot matchwinnaar.

In de laatste weken klonk het alsmaar luider dat de Nerazzurri Lukaku niet nog een seizoen wil huren door de moeilijke financiële situatie van de club. Door deze situatie dreigt de aanvaller in de zomer terug te keren naar Londen. De kans is echter klein dat de 29-jarige goalgetter bij Chelsea zal blijven, al hangt dat af van wie er de nieuwe trainer zal worden.

Volgens Fichajes heeft Lukaku's ex-coach van bij Chelsea Thomas Tuchel uitdrukelijk gevraagd voor de komst van de Belgisch international. Het was ook die Tuchel die ervoor zorgde dat de rentree van de spits bij The Blues mislukte. De Duitse coach speelde Lukaku niet uit op zijn kwaliteiten en zo verdween de aanvaller helemaal uit beeld bij de Engelse topclub.

Bij Bayern München zijn ze op zoek naar iemand die de goal weet staan en zo kwamen ze uit bij onze landgenoot. Tuchel heeft alvast zijn zegen gegeven om de topschutter aller tijden van de Rode Duivels aan te trekken. Het is dan ook de vraag of Lukaku staat te springen om herenigd te worden met de coach waarmee hij er een moeilijke verstandhouding op na hield.