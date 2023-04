Zo worden de Europese tickets verdeeld: Club Brugge en Gent supporteren voor Antwerp zondag

De play-offs staan voor de deur. Volgend weekend is het al zover, terwijl ook de bekerfinale op het programma staat. Die bekerfinale zal direct ook al veel duidelijk maken over de verdeling van de Europese tickets.

Antwerp: beker of niet?

Antwerp heeft sowieso al een ticket vast voor de derde voorronde van de Europa League als ze de beker winnen. Indien niet, dan moeten ze dat proberen te bemachtigen via de Champions' Play-offs. Indien ze de beker winnen, kunnen ze via de play-offs ook nog een beter ticket bemachtigen als ze eerste of tweede worden en dus naar de voorrondes van de Champions League mogen.

Dat zou ook goed nieuws zijn voor de nummer 4 van play-off 1 en voor de winnaar van de Europe Play-offs. In dat geval schuiven alle tickets op en moeten er geen barragematch meer gespeeld worden tussen de nummer 4 en de winnaar van de Europe Play-offs. Die krijgen dan beide een ticket voor tweede voorronde van de Conference League. De nummer drie krijgt dan het ticket van Antwerp voor de derde voorronde van de Europa League.

Landskampioen

In tegenstelling tot vorige jaren hebben we volgend seizoen geen rechtstreekse deelnemer aan de CL. De titelwinnaar moet dus naar de derde voorrondes. Indien het daar niet lukt, worden het de play-offs van de Europa League en als het nogmaals fout loopt: de Conference League.

Nummer 2

Die krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Champions League en moet dus twee voorrondes overleven om in de groepsfase te geraken. Ook zij hebben nog het vangnet van de derde voorronde van de Europa League. En indien het daar faalt, worden het play-offs voor in de Conference League te geraken.

Nummer 3

Die moet zich in de tweede voorronde van de Conference League bewijzen. Als het daar niet lukt, is het meteen gedaan. Als Antwerp de beker wint, krijgen zij dus wel het ticket voor de derde voorronde van de Europa League.

Nummer 4

Speelt normaal dus barragematchen tegen de winnaar van de Europe Play-offs behalve... als Antwerp de beker wint. Dan krijgen ze beide een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.