Fredberg gooit het allemaal op tafel: Dit is het plan met Verbruggen, Slimani, Refaelov en Verschaeren

RSC Anderlecht laat er geen gras over groeien. Nu de competitie erop zit wil CEO of Sports Jesper Fredberg een paar heikele dossiers aanpakken.

RSC Anderlecht heeft aardig wat werk te doen wat contracten en transfers betreft. In de eerste plaats is het kijken hoe het zit met de bestaande kern. Dat zette hij uiteen in een interview met Het Laatste Nieuws.

De interesse in Verbruggen is gigantisch groot. “Er zijn veel clubs die intussen mijn telefoonnummer hebben, want ik krijg veel telefoontjes over Bart. Hij heeft zich op alle niveaus getoond, dus die interesse is normaal”, klinkt het.

Absoluut verkopen is niet nodig voegt Fredberg er nog aan toe over zijn doelman.

Beide partijen zijn volgens Fredberg bijzonder tevreden over de samenwerking. “Hij heeft zijn carrière hier kunnen herlanceren. De gesprekken met zijn entourage lopen, maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen.”

Ook over Refaelov is Fredberg heel enthousiast en een verlengd verblijf is zeker mogelijk, maar dan moet hij wellicht stevig inleveren. “'Rafa' heeft de juiste mentaliteit is op en top prof. De vraag is of wij hem nog kunnen geven wat hij verwacht en omgekeerd. Ook daar verwacht ik snel duidelijkheid.”

Verschaeren is nog even geblesseerd, maar gaat zijn laatste contractjaar in. “Ik zou Yari Verschaeren graag nog jaren bij Anderlecht zien. We zouden zijn contract graag verlengen. Op korte termijn denk ik wel dat we een vervanger moeten zoeken voor Verschaeren omdat hij nog tot begin volgend jaar out zal zijn.”