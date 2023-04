'Gecontroleerd' Bengaals vuur in stadions... Dit staat er te gebeuren met controversieel plan

Een paar weken geleden kwam er uit de Pro League het plan om de Ultra's van de voetbalclubs voor een deel tegemoet te komen. Het probleem van het pyrotechnisch materiaal in de stadions lijkt immers maar niet opgelost te geraken. De belangenvereniging van het profvoetbal wou het gecontroleerd doen.

Concreet was het plan om in bepaalde zones wel vuurwerk toe te laten, maar niet tijdens de wedstrijd. En enkel meerderjarige supporters zouden het mogen hanteren. Die moesten bovendien een opleiding bij de brandweer volgen.

De publieke opinie was echter zwaar gekant tegen het voorstel en ook de Ultra's liepen er niet warm voor. Zij willen 'sfeer' blijven maken in hun vakken. Ook bij de Pro League beseffen ze stilaan dat het voorstel niet veel draagkracht heeft.

Maar toch willen ze het plan voorleggen bij Binnenlandse Zaken. “Maar we hebben nog geen concreet pilootproject van de Pro League ontvangen”, aldus Annelies Verlinden.

“Ik wil wel onderstrepen dat voor mij de veiligheid van de burgers, in dit geval de voetballiefhebbers, altijd voorop staat. Ik heb alle begrip voor de sfeerbeleving in de stadions maar we willen de fans met een gerust hart naar het voetbal laten gaan.”