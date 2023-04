Genk neemt opmerkelijke beslissing voor eerste match play-offs: "Elke Genkie warm maken"

KRC Genk begint als leider aan de play-offs en wil zijn fans de best mogelijke ervaring geven. Daarom namen ze ook de beslissing om de eerste match van de play-offs, tegen Club Brugge, in hun uitrusting van volgend seizoen te spelen.

En dat kondigden ze aan met een knappe video op sociale media. Het geloof in de landstitel is groot. "We believe in our support, in our talents, in our team, in our colours", klinkt het vol vertrouwen.

“We hebben er al een geweldig seizoen opzitten”, zegt CEO Erik Gerits bij HLN. “We sluiten de reguliere competitie op kop van het klassement af en zijn al zeker van Europees voetbal. Het geloof is groot dat we ook de Champions’ Play-Offs tot een goed einde kunnen brengen.

"We willen elke Genkie warm maken om tijdens de eindstrijd als één man achter KRC Genk te komen staan. De Cegeka Arena moet nog drie keer uit zijn voegen barsten.”