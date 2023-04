Héél hoopvol nieuws voor Anderlecht-fans: paars-wit wil niet van nul herbeginnen en onderneemt actie

De voorbije weken is er veel te doen geweest over een verkoop van Bart Verbruggen en Zeno Debast bij Anderlecht. De twee jonge sterkhouders zouden heel veel geld kunnen opleveren. Maar toch is het plan van paars-wit niet om hen te verkopen.

Uiteraard zit Anderlecht niet in een situatie waar ze een quasi niet te weigeren bod kunnen afwijzen, maar Jesper Fredberg zou de twee wel nog een seizoen willen houden. En wil daar ook beloftes voor doen. Debast zou volgend seizoen de belangrijkste pion worden en met Jan Vertonghen aan zijn zijde zou hij ook zijn formatie als verdediger kunnen vervolledigen. Daarnaast wordt er met Bart Verbruggen gesproken over een contractverlenging. Ook hem willen ze graag nog een jaartje houden, ondanks de interesse van vele topclubs. Mogelijk kan er gesproken worden over een verkoop (na verlenging) en een jaartje op huurbasis voor paars-wit spelen. Heeft Anderlecht het geld dan niet nodig? Toch wel, maar er zou ook weer een kapitaalsinjectie gedaan worden om de kern te versterken.