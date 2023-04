Het kon niet uitblijven: buitenlandse topclubs hebben goudhaantje van Club Brugge in het vizier

Abakar Sylla speelde een heel sterk seizoen. De 20-jarige Ivoriaan werd pas vorige zomer van Club NXT overgeheveld naar de A-kern, maar werd onmiddellijk een vaste waarde in de verdediging. Zijn marktwaarde is dan ook geëxplodeerd. Van 200.000 euro vorig jaar in juli naar 9 miljoen nu.

En waarschijnlijk nog meer als ze zouden beslissen om hem te verkopen. Er is immers veel interesse voor hem. Een rist ploegen zijn dan ook geïnteresseerd, maar kunnen hem niet betalen.

Volgens transferexpert Ekrem Konur volgen zelfs Benfica en Barcelona zijn verrichtingen met belangstelling. Het is dus cruciaal voor zijn eigen toekomst dat hij zijn hoge niveau vasthoudt.

