Johan Boskamp noemde OHL-speler als één van de grootste talenten ooit in België

Oud-speler en trainer Johan Boskamp is inmiddels al even van de voetbalvelden verdwenen. De Nederlander is wel nog steeds analist en geeft graag zijn mening bij verschillende talkshows over hoe hij bepaalde zaken beleeft en aanvoelt in het voetbal.

De ex-trainer volgt nog steeds vele wedstrijden en kijkt graag naar het talent dat doorstroomt naar het eerste elftal. Op onze Belgische jeugdvelden ging Boskamp regelmatig voetbal kijken en vond regelmatig wel eens een groot talent. Siebe Schrijvers was één van die talenten die rondliep op onze Belgische jeugdvelden. De Nederlander had altijd veel lof voor onze Belg en zei hij dat Schrijvers een mooie carriere zag maken. Ondertussen is de 27-jarige middenenvelder actief bij OH Leuven, maar door een vervelende achillespeesblessure vorig seizoen kwam hij maar laat in actie dit seizoen. Bij de podcast van MIDMID vertelde de OHL-speler over zijn verschillende uitleenbeurten en passages bij verschillende topclubs in België. De Middenvelder werd door KRC Genk uitgeleend aan Waasland-Beveren omdat hij niet veel aan spelen toe kwam bij het eerste elftal. Daarna werd hij teruggehaald en kwam hij wel meer aan spelen toe. In 2018 werd de Limburger overgenomen door Club Brugge. Ivan Leko en Bart Verhaeghe nodigden hem uit bij de voorzitter thuis in zijn kasteel. De trainer van Club Brugge zei tegen Schrijvers, "You're gonna be my number 10". Dit gaf dan ook de doorslag dat de middenvelder tekende bij Club Brugge. Meer leider Zijn eerste seizoen bij de Bruggelingen bleek ook meteen zijn beste te zijn. De aanvallende middenvelder was er goed voor 12 doelpunten. Na 3 jaar hield de speler het voorbekeken bij de landskampioen omdat hij er niet veel meer aan spelen toekwam en verhuisde naar OH Leuven. Bij de Leuvenaars veranderde Schrijvers zijn positie van aanvallende middenvelder naar iets meer verdedigend. De middenvelder noemt zijn coach Marc Brys een grote motivator en hierdoor heeft de Belg altijd zin om te voetballen. Onlangs tekende Siebe voor 4,5 jaar bij, ondanks zijn zware achillespeesblessure. Het bestuur heeft veel vertrouwen in de kwaliteiten van de nog maar 27-jarige speler. De status van de Limburger binnen de kleedkamer is veel veranderd ten opzichte van zijn vroegere passages bij de top-clubs. Schrijvers vindt zichzelf nu meer een dragende speler en een leider en probeert de jonge jongens te helpen waar hij kan.