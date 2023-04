'Kleintjes' willen Europees voetbal hervormen, Belgische club reageert: "Wij zijn een uitzondering geworden"

De kleinere Europese clubs hebben zich nu ook verenigd. Veel van die ploegen vinden dat de grote clubs het voetbal domineren en vinden dat dat daar iets aan gedaan moet worden. Zo werd de belangenorganisatie Union of European Clubs boven de doopvond gehouden. Die kwamen vandaag samen in Brussel.

“Het huidige model van de UEFA is niet eerlijk en het vermoordt de droom van vele clubs", klinkt het bij de geërgerde organisatie, die zowat 92 procent van de voetbalclubs vertegenwoordigt. Ook Union en Standard waren aanwezig op de organisatie.

Alex Muzio, voorzitter van Union SG, kreeg ook het woord. Zijn club ging in vijf jaar van bijna-degradatie naar de top van het profvoetbal in België. “Maar dat is zeldzaam geworden, wij zijn een uitzondering”, aldus Muzio.

Hij verwoordde wat iedereen denkt: “Vroeger waren er meer verschuivingen in het Europese voetbal: kleine clubs werden groter en grote clubs werden kleiner. Het is jammer dat dat nu zo bijna meer gebeurt.”