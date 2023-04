Net op tijd terug? Jonge, polyvalente Genkie kan voor de ultieme push zorgen

Hij was klaar om door te breken dit seizoen, maar op de openingsspeeldag liep het al meteen verkeerd. En nu lijkt hij klaar om toch terug te keren, net op tijd?

Je zou het haast niet geloven, maar op speeldag 1 (een nederlaag bij Club Brugge) stond Cyriel Dessers (nu bij Cremonese) in de spits bij KRC Genk en Mike Trésor als schaduwaanvaller.

De flanken waren Junya Ito (nu bij Reims) en ... Luca Oyen, die vlak voor rust geblesseerd raakte en daarbij zijn kruisbanden scheurde.

Speelminuten

Begin april speelde hij voor het eerst opnieuw bij KRC Genk B in de Challenger Pro League, tegen Anderlecht en Charleroi kreeg hij telkens een paar minuutjes bij de A-ploeg.

Net op tijd klaar om in de play-offs nog van dienst te zijn? Zowel Mike Trésor (8 goals, 21 assists) als Joseph Paintsil (14 goals, 14 assists) zijn ondertussen van goudwaarde gebleken.

En toch kan de 20-jarige Oyen in de play-offs misschien nog wel van goudwaarde zijn met zijn polyvalentie.

Twee jaar geleden was hij op zijn 18e al klaar voor de top, zo leek het. En vorig seizoen was hij dus ook top bij Genk - de ideale opvolger voor Theo Bongonda. En toen: de zware blessure.

Klaar voor de doorstart?

Oyen werd geboren in Engeland, toen zijn vader Davy Oyen speelde bij Nottingham. Toch is hij een echte Genkie: al sinds 2008 zit hij er in de kernen van de jeugd.

Tijd om de ultieme joker te zijn en zo Genk aan een titel te helpen? Dat levert dan ook automatisch meer speelkansen op volgend seizoen in Europese poulefases. Oyen ligt nog tot 2027 onder contract.