Opmerkelijk nieuws over ex-jeugdproduct Antwerp die nog in de belangstelling van Fredberg stond: blunder van de club

In Nederland is er heel opmerkelijk nieuws over Matteo Waem te melden. De 22-jarige Belgische verdediger speelt bij MVV en had nog een optie in zijn contract om tot 2024 bij de club te blijven. Door een administratieve blunder van de club is hij nu echter transfervrij.

Waem is een jeugdproduct van Antwerp, maar verliet de Bosuil in 2020 voor MVV. Hij groeide er uit tot een sterkhouder en zelfs tot kapitein dit seizoen. Zijn contract liep tot medio 2023, maar de club had een optie om dat te verlengen met een seizoen.

En dat waren ze ook van plan, zoals ze zelfs officieel bekendmaakten. Maar binnen de entourage van Waem klinkt het nu dat het lichten van die optie niet correct gebeurde. Het aangetekend schrijven ging verloren en dus is de optie vervallen.

MVV betwist dat wel, maar volgens de Nederlandse spelersvakbond - die het contract bekeek - is Waem inderdaad een vrije speler. Dat is goed nieuws voor hem, want uit de Eredivisie is er interesse van onder meer NEC, Groningen en Go Ahead Eagles. Ook een terugkeer naar België is een optie voor hem.

Vorig seizoen was Jesper Fredberg zelfs nog in hem geïnteresseerd om hem naar het Deense Viborg te halen. Dat had MVV 200.000 euro kunnen opbrengen.